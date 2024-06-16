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Sally Scott サリースコット　ブラウス（ノースリーブ）
商品番号 G99443651404
商品名

Sally Scott サリースコット　ブラウス（ノースリーブ）
ブランド名 サリースコット
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SallyScottサリースコット　ブラウス（ノースリーブ）サイズ　9号(着丈50㎝、身幅48㎝)素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください素材···麻100%ウエストの部分にはゴムが入っています1〜2回着用して、クリーニングのあとクローゼットで保管していました目立った汚れや傷などありません個人宅での保管ですのでご理解のうえご購入をご検討ください（神経質な方のご購入はお控えください）小さく折りたたんで発送しますメルカリ便、匿名発送ですお値段交渉はご遠慮くださいどうぞよろしくお願いいたしますカラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···ハニカム柄プリント季節感···夏
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