田中みな実 × CLANE CIRCLE FLOWER TOPS最終お値段

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商品詳細
公式で購入した物です！購入してから4.5回程度で状態とても良いです！ホームクリーニング済みです、買った当時のタグ付きでお渡しします。#clane#田中みな実#todayful#amerivintage#スナイデル#iena#beams
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