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- 新品♡BONJOURSAGAN コットン100%ケープカラーブラウス
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商品詳細
コットン100%ケープカラーブラウスです＾＾完売商品で大変人気ですぐに売り切れます(＞人＜;)2点のみ入荷しました＾＾早い者勝ちです＾＾肩周りを可愛くカバーしてくれるケープカラーが魅力のデザイントップスです女性らしいケープデザインが魅力のプルオーバー。身頃はジャージー素材で、暑い季節でもさらっと着られる素材感です。旬なケープ風ビッグカラーがアクセントで、肩から腕周りまでカバーしてくれる優秀ディテール。スラックスやデニムパンツと合わせてカジュアルに、スカートと合わせてフェミニンに、幅広くスタイリングが可能。インでもアウトでも着まわせる丈感で、コーデの主役になる優秀トップスです。サイズM〜Lとタグありますが、フリーサイズのワンサイズです＾＾採寸を参考にお願いします＾＾着丈53cm肩幅40cm身幅57cm裾幅57cm※平置き採寸です。多少の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。素材・成分本体/綿100%別布/綿100%他サイトにも出品しているため、急な削除にご了承ください。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください＾＾カラー···ホワイト柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/pompous562023.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect360470.html
http://narcologia.ru/goods/reboot828636.html
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コットン100%ケープカラーブラウス | ボンジュールサガン(BONJOUR ...
コットン100%ケープカラーブラウス 63-170976
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コットン100%ケープカラーブラウス 63-170976[品番：BLEW0001217 ...
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