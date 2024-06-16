【新品】TORY BURCH チュニック パフォーマンス ポロシャツ

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✧商品名TORYBURCHRETROMERCERIZEDCOTTONPOLOTORYBURCHチュニックパフォーマンスポロシャツ✧サイズS身丈：52cm身幅:40cm袖丈：16cm✧７０年代のスポーツウェアをイメージしたデザインです。動きやすいサイドスリットの裾が特徴的です。スポーツがしたくなる春の季節におすすめの１着です♪✧商品仕様・クラシックフィット・４つのボタン・サイドスリットヘム・刺繍ロゴ・綿100%・洗濯機またはドライクリーニング海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上ご購入をよろしくお願いいたします。#toryburch#トリーバーチ#ポロシャツカラー···ブラウン