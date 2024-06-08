超美品 ポロラルフローレン ポロシャツ ビックポニーMサイズ　ゴルフ

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【ご覧頂きありがとうございます】柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏クリーニングすみ定番 ビッグポニー ホワイト ポロシャツM身幅→43cm着丈→61cm肩幅→37cm※注意※中古品ですので、神経質な方の入札はご遠慮下さい。また、仕事をしておりますのでご連絡に少々お時間を頂く場合がございますがご了承ください。その他、子供服など多数出品しておりますのでどうぞご覧になって下さい。また、写真と実物と撮影の関係上少々違うことがありますのであらかじめご了承下さい。配送圧縮してお送りしますので、予めご了承ください。また、ほかのサイトでも出品中ですので、早期終了する場合がございます。