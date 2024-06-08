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- 45rpm 大人可愛いチェックブラウス
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商品詳細
45rpmの大人可愛いブラウスシャツです。これ1枚あればパンツ、スカート、ジャンパースカートとどんな組み合わせにもいい感じに決まります。●サイズ：タグ表記2サイズ肩幅46cm袖丈56cm身幅50cm着丈57cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...チェックテイスト・シーン...大人可愛いテイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル
http://narcologia.ru/goods/septet63619.html
http://narcologia.ru/goods/seamless280629.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement888999.html
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