ザ ノースフェイス ヘリテージ パッチ ポケット 半袖Tシャツ L 白

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商品詳細
【THENORTHFACEWOMEN'SS/SHERITAGEPATCHPOCKETTEE】新品・未使用品番：NF0A81UXサイズ：L(レディース)STANDARDFIT実寸(平置き約)：身幅53cm肩幅41cm着丈66cm袖丈20cm本体：コットン58%ポリエステル48%カラー：ガーデニアホワイトアメリカ直営店で購入正規品海外限定、日本未発売のウィメンズロゴパッチ付ポケットTシャツです。
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