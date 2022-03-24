シーバイクロエ サイドリボンプリーツブラウスベージュ系 B1182 1706.

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SEEBYCHLOEカジュアルフォーマルセレモニーイベントシアーブラウスペールオレンジ閲覧頂きありがとうございます様々な商品を出品しております。・状態ランク→ASー未使用orほぼ新品同様の状態Aー一般的な中古で比較的程度の良い状態Bー目立たないが多少の傷や汚れのある状態Cー大きな傷や汚れのある状態・状態説明→中古ですが比較的良好な状態となります。・サイズ→画像を参考にしてください。着丈61/肩幅32/身幅49/袖丈/裄丈ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅全て実寸平置きでcm表記となります。多少の誤差はご了承下さいませ。・素材(％表記)→画像を参考にしてください。※︎基本的に土日を含まずに支払日から3日以内に発送可能です。※︎出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。※︎実際の色味と変わらないように撮影していますが若干変わってしまう場合がございます。※︎あくまで中古となりますので慣れている方のみ購入の方お願いいたします。#ALLSGRS※︎