美品 Theory セオリー レディース長袖ブラウス

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数ある中からご覧頂きありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)■ブランド・Theory★商品説明★・サイズ…0・寸法…丈64.5cm43.5cm身幅・お色…ベージュ系ストライプ★状態について★縦ストライプの落ち着きのあるデザインワイシャツで御座います。薄めのカラーですので比較的合わせやすいかと思います。こちらは1度着用し自宅保管しておりました使用感無く綺麗で御座いますトルソーが極端にバストが大きいためボタンが閉まりませんでしたので開いた状態で撮影しております★その他お願い★中古、新中古となりますので、細かな事が気になる様であればトラブル防止の為、いつでもコメントお願い致します。お値下げはしておりませんので現在価格でのご検討をどうぞ、宜しくお願い致します。#Theory#セオリー#ブラウス#ワイシャツ#レディースシャツ#長袖ワイシャツ