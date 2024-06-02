キタムラ　2way　ハンドバッグ　ショルダー　希少　配色レザー　スクエア●美品●

●アイテム●Kitamura キタムラ2way スクエア ハンドバッグショルダー 肩掛け レディース希少 配色カラーレザーバッグミニボストン ゴールド金具ゴールドチャーム ●ポイント●他に見ない希少な配色カラーのバッグです。シルエットはミニボストンやカメラバッグのようなスクエア型で、自立も出来るしっかりした作りのバッグです。●状態●ハンドルの劣化・角のスレや目立った汚れなどもなく、全体的には綺麗な状態です。新品ではないので、ご了承くださいませm(__)m※中古の為、多少の使用感などはご理解頂けますようお願いいたします※●カラー●マルチカラー ベージュ ピンク 白 ホワイト グレー●サイズ●縦 18センチ(バッグ本体)横 27センチ(バッグ本体)幅 13センチ(マチ)ハンドル 14センチ(高さ)ハンドル 40センチ(長さ)ショルダー紐 調整可能※素人採寸の為、何かあればお気軽にコメントください※●素材●ナイロンレザー●送料込み●コメントなし、即購入OKです⭐SH2908



キタムラ 2way ハンドバッグ ショルダー 希少 配色レザー スクエア○美 ...



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