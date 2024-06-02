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キタムラ　2way　ハンドバッグ　ショルダー　希少　配色レザー　スクエア●美品●
商品番号 Y60770010863
商品名

キタムラ　2way　ハンドバッグ　ショルダー　希少　配色レザー　スクエア●美品●
ブランド名 キタムラ
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●アイテム●Kitamura　キタムラ2way　スクエア　ハンドバッグショルダー　肩掛け　レディース希少　配色カラーレザーバッグミニボストン　ゴールド金具ゴールドチャーム　●ポイント●他に見ない希少な配色カラーのバッグです。シルエットはミニボストンやカメラバッグのようなスクエア型で、自立も出来るしっかりした作りのバッグです。●状態●ハンドルの劣化・角のスレや目立った汚れなどもなく、全体的には綺麗な状態です。新品ではないので、ご了承くださいませm(__)m※中古の為、多少の使用感などはご理解頂けますようお願いいたします※●カラー●マルチカラー　ベージュ　ピンク　白　ホワイト　グレー●サイズ●縦　18センチ(バッグ本体)横　27センチ(バッグ本体)幅　13センチ(マチ)ハンドル　14センチ(高さ)ハンドル　40センチ(長さ)ショルダー紐　調整可能※素人採寸の為、何かあればお気軽にコメントください※●素材●ナイロンレザー●送料込み●コメントなし、即購入OKです⭐SH2908
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