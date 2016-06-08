【良品】サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ ミニ ガンチーニ ブラウン

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ご覧頂き誠にありがとうございます♫☆1〜3日以内での発送を心がけております。☆大幅なお値下げはお断りしております。☆数十年前大阪高島屋サルヴァトーレフェラガモブティック正規店で購入、シリアルナンバー有、鑑定済みの確実正規品ですのでご安心下さい。【商品説明】＊SALVATOREFERRAGAMO/コーチ＊☆サルヴァトーレフェラガモのアイコニック、ガンチーニデザインのミニショルダーバッグです♫☆近年トレンドのコンパクトなサイズ感が可愛いです！【状態】外観【まだまだ末長くご使用頂ける良好な良品】です◡̈⃝︎⋆︎*ただしUSED品のため、微細の擦れ小傷や角擦れ、コバ部分のひび割れ剥がれ、ストラップの少々のひび(亀裂なし)、薄汚れ、少々の型崩れ、金具部分の小傷や少くすみ汚れはございますのでご了承いただいた上でのご購入をお願いします。内観【まだまだ末長くご使用頂ける良好な良品】です◡̈⃝︎⋆︎*ただしUSED品のため、微細の擦れやボンドジミの付着汚れなど使用感はございますのでご了承いただいた上でのご購入をお願いします。※状態は画像をご確認下さい。あくまでも主観になります。※神経質な方、USED品、ヴィンテージ品にご理解のない方はご遠慮下さい。◆カラーブラウンライトベージュ◆サイズ約縦11.5cm横22.5cmマチ幅4.7cmショルダーストラップ59.5cm〜63.5cm(3穴調節)◆付属品保管袋保管箱タグ◆シリアルAU-21/3323◆仕様収納1オープンポケット1【ご購入前の注意】※トラブル防止のため必ずTOPページの注意事項をよくお読み下さい。※あくまでも商品説明は主観になります。ヴィンテージ品、USED品に関しましてはご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。ご理解頂いた上でのご購入、ご判断とさせて頂いておりますのでクレーム等はおやめください。※モニターにより色の見え方が実際の商品と異なる場合がございます。上記をご納得いただいた上でのご購入と判断させて頂いております。#SALVATOREFERRAGAMO#FERRAGAMO#フェラガモ#ミニショルダーバッグ#ハンドバッグ#キャンバス#レザー0831