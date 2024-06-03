美品【KATIE LOXTON/ケイティ ロクストン】BAMBOO BAG

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【KATIELOXTON/ケイティロクストン】BAMBOOBAGこちらバッグのみのページになります。DeuxiemeClasse店舗にて購入19800円(税込)のお品お色はブラウンです。実寸サイズ(素人採寸です)は、以下となります。横33cm、高さ22cm、まち17.5cm(下部)～10cm(上部)以下は公式から---------大人気のバンブーバッグが登場！エレガントな佇まいで、オールシーズンで大活躍しそうなバンブーバッグ。天然のバンブーハンドルが特徴なハンドバッグです。お財布に携帯電話にと、日常の必需品をスタイリッシュに持ち歩くのに最適なサイズ感も魅力。ファスナー付きなので中身が見えない安心感があります。お手持ちのショルダーストラップと併せて、ショルダーバッグとしてのスタイリングもおすすめ。どんなコーディネートにも合わせたくなるバッグは、通年の定番になりそうです。---------3回程、短時間使用したのみで、角スレなどは見られず、美品です。持ち手部分にキズ有(現物画像をご参照ください)毎年販売される定番バッグです。定価よりお安く出品致します。お試しになりたい方、如何でしょうか。※個人保管品をお安く出品しております。ご理解頂ける方、お願いいたします。コンパクト発送しますのでご理解の程宜しくお願いします。ストラップも出品しておりますので宜しくお願いします。