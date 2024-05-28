新品　Letra レトラ ハンドメイド ウォッシャブル メルカドバッグ

送料かなりかかります 値下げできません送料手数料を引いたら定価以下です人気で完売しております人気のホワイト新品 LetraレトラハンドメイドウォッシャブルメルカドバッグXS“ESPIGA”espiga-xs-tr水に強くて丈夫なアウトドアにも使えるメキシコ発メルカドバッグトートバッグXS手作りsize:幅：約27cm 入れ口幅：約26cm 高さ：約23.5cm 底マチ：約10cm 持ち手：約33cm 持ち手幅：約1cm 長財布収納：◯country:メキシコ製fabric:プラスチックweight:約305g



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