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新品　Letra レトラ ハンドメイド ウォッシャブル メルカドバッグ
商品番号 F94505190121
商品名

新品　Letra レトラ ハンドメイド ウォッシャブル メルカドバッグ
ブランド名 レトラ
特別価格 税込 2,955 円
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商品詳細

送料かなりかかります　値下げできません送料手数料を引いたら定価以下です人気で完売しております人気のホワイト新品　LetraレトラハンドメイドウォッシャブルメルカドバッグXS“ESPIGA”espiga-xs-tr水に強くて丈夫なアウトドアにも使えるメキシコ発メルカドバッグトートバッグXS手作りsize:幅：約27cm　入れ口幅：約26cm　高さ：約23.5cm　底マチ：約10cm　持ち手：約33cm　持ち手幅：約1cm　長財布収納：◯country:メキシコ製fabric:プラスチックweight:約305g
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