美品　SLOBE IENA ミモザ柄ブラウス　ネイビー

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2019年の商品素材 ポリエステル100%大好きなミモザ一目惚れして購入しました。小さな襟、裾は５センチ位カッティングあり。購入年度に5.6回着用し、大切に保管。汚れやシミ、、ほつれなどは見当たりません。とても上品さがあり、キレイ目でもカジュアルにも着こなしていただけると思います。もともと自身はシャツ派、コットン派でチャレンジ購入、今後着用もあまり見込まれず、とても素敵なブラウスなのでぜひ気になる方にお譲りしたく思い切って出品しました。あくまでも中古にご理解ある方、よろしくお願いいたします！写真のオーガンジーのフランスヴィンテージのスカーフ、レースのブレスレットは出品しておりませんが、ご興味ある方はコメントください〜