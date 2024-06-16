セオリーリュクス　ボウタイ付きブラウス（ウォッシャブル）

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。3年ほど前に公式オンラインで購入し、春や秋に数回ずつ着用いたしました。目立った汚れは見当たりません。生地の良さはもちろん、シンプルなボウタイが可愛くなり過ぎず、オフィスやちょっときちんとした場所にぴったりです。そして嬉しいウォッシャブル。ご自宅でお洗濯可能です。（手洗い推奨）サイズ36、色はネイビーになります。袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い
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