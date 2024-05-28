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- サマーSALE！ アンタイトル 洗える ボーダー 半袖 ニット カットソー 黒白
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商品詳細
UNTITLEDのボーダー半袖ニットです。✳︎やや使用感はあるかもですが、目立った汚れは見当たらないです。カラーは黒白サイズは44下記実寸ご確認ください。平置きサイズ着丈約57cm身幅約47cm☻他にも出品してます☻☟#マロヤナギにて是非ご覧くださいませ♪【補足】◆説明にない小物やお洋服などは付きません。◆購入時期や着用回数や定価など、全てのお洋服を記憶している訳ではありませんので記載のない限りは、お答えできかねます。◆プロフィール一読お願い致します。◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。また画像の小物などはつきません。セオリーミラオーウェンウィムガゼットアッパーハイツイエナグレースコンチネンタルヤヌークドゥーズィエムクラスハイクフォクシーロンハーマンラルフローレン23区アンタイトルスピックアンドスパンフレームワークフランクアンドアイリーントゥモローランドジャーナルスタンダードエレンディークサカイなど出品しています☻
http://narcologia.ru/goods/organization881562.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful948551.html
http://narcologia.ru/goods/unusable833674.html
【1枚でサマになる／洗える】コットン100％ ボーダー半袖トップス
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【1枚でサマになる／洗える】コットン100％ ボーダー半袖トップス
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