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♡ピンクハウス♡パーカーブラウス
商品番号 L24383795006
商品名

♡ピンクハウス♡パーカーブラウス
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。♡ピンクハウス♡パーカーブラウスです。細かい黒×白のギンガムチェックでピコフリルが可愛いです。⭐︎素材　コットン100%⭐︎サイズ（平置き）着丈　約67cm（前）　　　　　　　　　身幅　約53.5cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいませ。コンパクトに折り畳んで発送いたします。自宅保管の中古品ですのでご理解頂ける方によろしくお願いいたします♡
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