KASSIA SURF ウェットスーツ 2mm TOTE BAG カシア

「KASSIA+SURF」とはロングボーダーなら知らない人はいない、女性サーファーのカリスマ的アイコンのKassiaMeadorが自身の経験と感性を注ぎ込んで立ち上げたオリジナルブランドです。長い間、ロキシーライダーとして、明るく、健康的で、キュートな魅力とグレイスフルなライディングで愛されてきた彼女。大人の女性のサーフィンライフにぴったりのウェアです。2mmのウエット生地で作られたトートバッグ。お洒落で耐久性があり、海でも陸でも大活躍。[カラー]ブルーグレー[サイズ]S[実寸]30×29cmマチ3,5cm[定価]¥17,380.-[状態]未使用品ですが長期保管に伴い多少の傷や凹みがあります。着用に支障をきたすようなダメージはありませんが神経質な申し訳ございませんが、方はお控えくださいませ。●基本的には24時間以内に発送致します。カシアROXYビラボンVOLCOM好きにも！



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