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茶道具 七宝焼 牡丹と蝶々 香合
商品番号 I67328980743
商品名

茶道具 七宝焼 牡丹と蝶々 香合
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

七宝焼香合牡丹と蝶々紙箱入り胴径5.9cm高さ2.6cm保管品になりますのでご理解の方宜しくお願いします#茶道具#七宝焼#七宝#牡丹#蝶
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