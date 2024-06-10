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【新品未使用】エーテル AETHER 桜 レザー 長財布 ジップ ファスナー
商品番号 O73894651727
商品名

【新品未使用】エーテル AETHER 桜 レザー 長財布 ジップ ファスナー
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 8,000 円
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商品詳細

プロフィール必ずご覧ください※新品未使用品で中に保護のスポンジが挟まったままです通販で購入すると送料込で34000円以上するお品のため大変お買い得ですサイズ縦:約9.5cm横:約19.5cm厚さ:約2.3cm素材本体：イタリア製型押し牛革レザー(ラメ箔)内装革：牛革内装生地：レーヨンお札ポケット×2小銭入れ×1カードポケット×12重さ178ｇカラー···ピンク柄・デザイン···花柄
http://narcologia.ru/goods/encourage885372.html
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