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MARNI マルニ かごバッグ マイクロミニ ブラウン
商品番号 Y52813391298
商品名

MARNI マルニ かごバッグ マイクロミニ ブラウン
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。届いた時の状態のまま保管しています。並行輸入品です。素材：コットン、牛革、ナイロン、ポリエステル、合金（真鍮）カラー：ブラウンサイズ：幅約23cm高さ約18cmマチ約10.5cmショルダーストラップ約110〜115cm
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