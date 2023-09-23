美品 MICHAEL KORS マイケルコース ショルダーバッグ チェーン

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商品詳細
カラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革美品MICHAELKORSマイケルコースショルダーバッグショルダーウォレットチェーンピンクマイケルコースのショルダーバッグです。財布が一体型しているタイプで普段使いはもちろんパーティーや結婚式などにもオススメです。一回の使用のみで美品です。あくまで中古品の為ご理解宜しくお願い致します。
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