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TIFFANY ティファニー ラブ＆キス XO リング 10号
商品番号 Y33693109282
商品名

TIFFANY ティファニー ラブ＆キス XO リング 10号
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,185 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】ブランド：TIFFANY/ティファニータイプ：ラブ＆キスリング素材：SV925【サイズ（実寸サイズ）】サイズ：約10号　写真をご確認下さい重量：5.0g【付属品】無し【商品状態】使用に伴う擦り傷や黒ずみ、少し歪みがございますが、大きなダメージは無く、まだまだご使用出来ると思います。超音波洗浄済みです。購入時期や使用頻度などは分かりかねますので宜しくお願いします。ポスト投函での発送になります。商品はブランド市場で仕入れた物で、全て正規品です。No.3840
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