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ラルフローレン ポロシャツ　レディース　L ブラック　ビッグポニー
商品番号 X33035204510
商品名

ラルフローレン ポロシャツ　レディース　L ブラック　ビッグポニー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は黒でビックポニーと数字の2は白です。特に傷や汚れもなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。　　ゴルフ、乗馬などのスポーツ用にもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅42着丈64.5
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