ラルフローレン ポロシャツ　レディース　L ブラック　ビッグポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は黒でビックポニーと数字の2は白です。特に傷や汚れもなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。 ゴルフ、乗馬などのスポーツ用にもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅42着丈64.5
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