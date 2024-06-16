ラコステ　ポロシャツ　レディース　38 ホワイト

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こちらはラコステレディースポロシャツ、お色は白です。サイズは38で、M〜Lサイズぐらいです。平置き採寸でご確認ください。特に目立った傷や汚れ等もなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、テニス、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅42着丈63