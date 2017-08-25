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★超希少✨ポールスミス　マルチカラー　綿100　tシャツ
商品番号 Y57573113724
商品名

★超希少✨ポールスミス　マルチカラー　綿100　tシャツ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★⭐︎ご覧頂きありがとうございます。⭐︎★⭐︎【フォロー割】【おまとめ割】実施中です（＾∇＾）詳細は出品者プロフィールをご確認ください。---⭐︎---⭐︎---⭐︎---⭐︎---⭐︎---⭐︎---☆コンディション目立った傷や汚れはなく、全体的に綺麗でまだまだ十分ご着用いただけます。☆ブランドPaulSmithポール・スミス☆素　材綿100％☆サイズXL着丈：約58cm肩幅：約35cm身幅：約48cm袖丈：約15cm※多少の誤差はご容赦下さい◎迅速な対応を常に心がけています。◎コンパクトに畳んで発送となります。◎気になる点などお気軽にお問い合わせください。BH1614
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