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- ★超希少✨ポールスミス マルチカラー 綿100 tシャツ
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商品詳細
★⭐︎ご覧頂きありがとうございます。⭐︎★⭐︎【フォロー割】【おまとめ割】実施中です（＾∇＾）詳細は出品者プロフィールをご確認ください。---⭐︎---⭐︎---⭐︎---⭐︎---⭐︎---⭐︎---☆コンディション目立った傷や汚れはなく、全体的に綺麗でまだまだ十分ご着用いただけます。☆ブランドPaulSmithポール・スミス☆素 材綿100％☆サイズXL着丈：約58cm肩幅：約35cm身幅：約48cm袖丈：約15cm※多少の誤差はご容赦下さい◎迅速な対応を常に心がけています。◎コンパクトに畳んで発送となります。◎気になる点などお気軽にお問い合わせください。BH1614
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