極美品 フェラガモ ボニー 2way ショルダーバッグ ロゴ レザー ブラック

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商品詳細
01921y-211m-TG-H0627ご覧いただきありがとうございます！○アイテム極美品SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモボニー2wayハンドバッグショルダーバッグ肩掛け斜め掛けクロスボディゴールド金具ロゴプレート刻印ロゴ型押し自立型イタリア製madeinItalyレディース○サイズタテ21cmヨコ24cmマチ13cmハンドル30cmショルダー105cm〜122cm（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態全体的に目立った傷や汚れなくまだまだご使用いただけます！※ショルダー紐は社外品になります。付属品は保存袋付きです。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。※素人検品のため気になる点などございましたら、必ずコメント、もしくは『受取評価前』にご一報をお願いいたします。○カラーブラック 黒○素材レザー 本革○購入元大手リサイクルショップストアのオークション（鑑定済み）○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。★他にもバッグや財布、多数出品しております（＾ω＾）ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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