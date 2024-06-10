HANAE MORI ハンドバック ショルダーバック 2way レザー 黒

❤︎即購入OKです❤︎❤︎プロフィールに割引き情報あります❤︎⬇️他にも多数のアパレルを出品しております♪⬇️#のんのアパレル一覧【ブランド】HANAEMORIハナエモリ【アイテム】ハンドバックショルダーバック2way金金具ロゴ自立肩掛け可能ゴールド冠婚葬祭式典フォーマル英恵森【商品状態・説明】表生地レザー…多少の使用感はありますが綺麗です。擦れあり(写真⑬⑭⑮参照)金具…多少の使用感はありますが綺麗です。留め具汚れあり。裏生地…使用感はあまりなく綺麗です。他に目立つ傷や汚れはないと思いますのでまだまだ気持ち良くご使用いただけると思います。【付属】無し。完璧を求める方、神経質な方の購入はご遠慮くださいませ。【仕様】開閉…開閉ロック外側…オープンポケット×1内側…オープンポケット×1ファスナーポケット×1【サイズ】（cm）タテ…18.0ヨコ…23.0マチ…10.5ハンドル…8.0ショルダー…93.0～102.0素人寸法ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m【カラー】ブラック黒写真参照＊色は写りの具合などで多少の違いがあります、ご了承下さいませ。【素材】レザー❤︎正規品❤︎「メルカリ便」で発送します。❤︎割引もあります❤︎ (詳しくはプロフィールをご覧下さい♫）⬇️他にも多数のアパレルを出品しております♪⬇️#のんのアパレル一覧【その他】＊保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます。ご容赦下さい。＊ゆうゆう⇆らくらくメルカリ便への変更をする場合もございます。また、お品物によっては圧縮する場合もございます。＊出品時には1着1着汚れなどチェックをしておりますが、素人検品の為、見落としがある可能性もございます。ご了承お願いいたします（あまりにもひどい場合は受取評価前にメッセージ頂ければと思います。誠心誠意対応させていただきます。)＊ほとんどの商品が中古品ですので、古着特有の匂いのある商品もございます。上記、ご理解のある方のご購入検討をお願いいたします。



HANAE MORI ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAY レザー 黒 ...



HANAE MORI - ハナエモリ チェーンバッグ クラッチバッグ 2way ...



ハナエモリ HANAE MORI サークルロゴ ショルダーバッグ ハンドバッグ 2WAY レザー チェーン ゴールド金具 フォーマル 黒 ブラック ECR17 0127 レディース



HANAE MORI - ハナエモリ 2wayフォーマル ショルダーバッグ ...



ハナエモリ レザー ハンド＆ショルダーバッグ 2WAY HANAE MORI ...



HANAE MORI - ハナエ モリ 2way サークルショルダーバック 黒 美品の ...



イタリーレザー2WAYバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ｜ ハナエモリ ...



シープソフト 2WAYショルダーバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ｜ ハナエモリ公式サイト



フラワーペタル 2WAYショルダーバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ...



ソフトストリングス 2WAYショルダーバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ｜ ハナエモリ公式サイト



フラワーペタル 2WAYショルダーバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ...



HANAE MORI ハナエモリ 森英恵 レザー リボン金具 2WAY ハンドバッグ ...



シープソフト 2WAYショルダーバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ｜ ハナエモリ公式サイト



ソフトストリングス 2WAYショルダーバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ｜ ハナエモリ公式サイト



フラワーペタル 2WAYショルダーバッグ｜HANAE MORI OFFICIAL SITE ｜ ハナエモリ公式サイト