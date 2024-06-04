新品 TORY BURCH トリーバーチ マックグロー　 折り財布　ブラック

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コンパクトですがほとよく収納もあり使いやすい人気のデザインです✨◆仕様札入れx1小銭入れx1カード入れx6◆サイズ縦:約9cm横:約11cmマチ:約2.5cm平置き、素人採寸です。多少の誤差あり。◆色ブラック◆素材ペブルドレザー細かな部分は画像にて確認お願い致します。◆付属品財布、箱#トリーバーチ#折り財布#財布#プレゼント#可愛い#TORYBURCH