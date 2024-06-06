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美品　フルラ　ピン　2WAY　ショルダーバッグ 　フォーマル　レザー　ブラック
商品番号 R17822477768
商品名

美品　フルラ　ピン　2WAY　ショルダーバッグ 　フォーマル　レザー　ブラック
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！フォロー割適用でお値下げ出来ます♪詳しくはプロフィール欄をご覧ください！○アイテムFURLA　フルラ　ピン　PINS　2WAY　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　クロスボディ　手持ち　肩掛け斜めがけ　レディース　フォーマル　ゴールド金具　ロゴ金具　多収納○サイズ　タテ　約22.5cmヨコ　約26.5cmマチ　約12cm○カラーブラック　黒○素材レザー　本革○状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態なので、まだまだ長くお使いいただけると思います。※あくまで中古品になりますのでご理解したうえでご購入をご検討ください。※極力実物と同じ色合いになるよう撮影しておりますが、画面設定や照明の環境によっては、色合いや質感が異なることがごさいます。ご了承ください。○付属品ショルダーストラップ○購入先大手リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。○配送簡易包装にて1〜2日以内に匿名のメルカリ便で発送いたします。ご購入前にプロフィールのご確認をお願い致します。価格交渉も受け付けておりますのでお気軽にコメントください♪―――――――――――――――――――――――――――――――――✨↓他の商品もこちらからご覧いただけます✨#くまさんのお得なバッグ#くまさんのお得なブランド品―――――――――――――――――――――――――――――――――管理番号292
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