ZARA ベーシッククロップドニットトップス　ボーダー

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商品詳細
ZARAベーシッククロップドニットトップス ボーダーサイズはMですZARAで購入しましたが着る機会が無かったので出品します。SNSなのでも良く拝見する大人気のお洋服です1〜2回のみの着用です。カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏柄・デザイン···ボーダー
http://narcologia.ru/goods/subtropical605801.html
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