【正絹・シルク】袖無し黒チュニック和風・着物リメイク絞り赤花柄

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着物リメイク○絞りの羽織から作ったギャザー袖ブラウス・長め丈（黒に ...



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和柄のベロア生地チュニック 赤 着物リメイク風 異素材切り替え ...

絞りの赤い花柄が素敵な袖無しチュニックです着物生地でリメイクしてもらったものになりますエプロンのようにスポッとかぶって着てください裏地付きで前身頃の裏地にのみ絵がついています右前にポケット付き普段使いに・お仕事着にいかがでしょうか着丈88肩幅38身幅53裾幅66(サイドスリット16cm)カラー...ブラック柄・デザイン...花柄