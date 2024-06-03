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AUSTIN REED オースチンリード　スパンコール　タンクトップ　38
商品番号 K41189610382
商品名

AUSTIN REED オースチンリード　スパンコール　タンクトップ　38
ブランド名 オースチンリード
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AUSTINREEDオースチンリード　スパンコール　タンクトップ　38目立つダメージはありません。表側は綿素材のカットソーにオーガンジーが縫い付けられビーズ刺繍されています。着丈55身幅42自宅採寸です。カラー...ホワイト袖丈...袖なし#オースチンリード
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