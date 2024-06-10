【isabel marant】ブラウス

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商品詳細
イザベルマランのシルクブラウスです。タップリしたシルク使いのブラウスで、袖もゆったりしております。前は胸元にスリットがあり、開けて着て頂いても写真のように1番上にホックがございますので閉めて着て頂いても良いと思います。サラッと1枚で着て頂けます。バストは約104センチ、着丈は約60センチです。サイズは1表記ですがゆったりしておりますのでフリーサイズにしています。tomorrowlandshinzoneYAECAnowosLENOAULAREEisabelmarantTOGAgvgvmaisonkitsunejournalstandardrokubeautyandyouth6APCCINOHTHEDALLASfumikauchidacityshopINSCRIREPHEENYpelleqjonnlynxunusedsteinAKIOhykesolovCLANEronhermangannipalomawoolなどお好きな方に。
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