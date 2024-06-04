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クロコダイル　Switch Motion ブラウス
商品番号 K63983919250
商品名

クロコダイル　Switch Motion ブラウス
ブランド名 クロコダイル
特別価格 税込 1,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊クロコダイル　水玉模様のブラウス透け感がありますので、キャミソールやタンクトップを着用していただくと涼しい感じがします。綿100%ですが、シャリっとした生地なので素敵なのですが似合いませんでした…素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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