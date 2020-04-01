♦抹茶碗 芸州焼 元日展理事 西本瑛泉作 共箱 茶道具 アンティーク 骨董品

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♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 【西本瑛泉作】！ 芸州焼 抹茶碗 箱 共箱 ♦元日展理事♦ ■状態■■欠け、ひび割れはございません。■画像は実際の色と異なる場合ございます。■状態、産地等は充分確認致しておりますが見落とし見誤りございましたらご容赦下さい。■ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■サイズ 高さ 8.3cm 口径 13.7cm高台径 5.5cm 重量 290gその他ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#宗明作 #織部焼 #志野焼 #大樋焼 #大樋長左衛門 #楽焼脇窯 #大樋焼 #黒楽 #薩摩焼 #信楽焼 #伊賀焼 #京焼 #井戸茶碗 #蓋置 #樂家代々 #蓋置 #千利休 #遠州流 #吉左衛門 #小堀遠州流 #古田織部 #抹茶碗 #楽焼 #裏千家 #表千家 #綾小路千家 #古美術品 #萩焼 #樂家 #大樋焼 #楽焼 #樂家 #江戸時代 #楽印 #骨董品 #美術品 #古美術品 #古陶磁 #黒楽抹茶碗 #茶道具 #瀬戸黒 #引出し黒 #古美術品 #三島唐津 #茶道具 #古唐津 #古萩焼 #抹茶碗 #重要無形文化財 #人間国宝 #茶道具 #人間国宝 #楽焼 #表千家 #裏千家 #千利休 #14代楽吉左衛門覚入作 #樂家 #楽焼 #楽茶碗