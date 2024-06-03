プラダ ショルダーバッグꕤ*.゜

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商品詳細
こちらでお譲り頂いたもので、カードなど付属品はありませんでしたが、質屋でお値段つき確実正規品とのことでした。前のポケット内は元々汚れありで購入し、使用には問題ありません。サイドが3cmほどほつれておりますので修復必要なため、お安くしております。（内部までは通じていないので荷物が穴から落ちることはありません）肩ベルトなどはきれいです。縦19横27マチ8ブラック素材···ナイロンカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/providence424794.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation878321.html
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