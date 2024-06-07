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極希少❗️ 廃盤　エルベシャプリエ ダブルハンドル　ノワール×モカ
商品番号 D90521222325
商品名

極希少❗️ 廃盤　エルベシャプリエ ダブルハンドル　ノワール×モカ
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 27,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムHerveChaprie/エルベシャプリエリュクス舟形トート725GP　Lサイズダブルハンドル定価:¥97900○サイズW(幅)49×H(高さ)29×D(マチ)24平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーモカ　茶　ノアール　ブラック　黒　ブラウン〇状態：A　※下記をご参照ください。SS新品・タグ付きS未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。A使用感が少ないお品です。着用に問題はありません。B多少の使用感がありますが、全体的に目立つダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけます。Cヴィンテージ加工やウォッシュ加工が施されている商品です。着用に問題のあるダメージや汚れは見受けられませんので、問題なく着用していただけます。D着用していただくには問題はありませんが、使用感が強いお品となっております。Eジャンク品or難あり品○購入元正規品（百貨店内店舗購入）付属品なし（ケアカードなし）○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit232086.html
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http://narcologia.ru/goods/competitive860281.html
極希少❗️ 廃盤 エルベシャプリエ ダブルハンドル ノワール×モカ-
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