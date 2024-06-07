値下げThird magazine ウールジャージーアシンメトリーヘムワンピース

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カラー···グレーHappyplusstoreで販売のものです。スタイリスト森慶子さん別注。太ってしまい出品いたします。シンプルですっきりとしたラインです。さまざまな場面で着ていただけます！上質でしなやかで軽いです。春先まで着られそうです。試着のみですが、自宅保管にご理解いただける方へ。EclatFoxeyUntitledTheoryAnayi23区自由区Tobechicお呼ばれフォーマル14800