COACH トートバッグ

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商品詳細
カラー ホワイト大きさ(約)縦 29cm 横 31cm まち 17cmショルダー高さ 21cm大きめのトートバッグなので沢山入ります。3つのチャームがシンプルなバッグのアクセントになっています。外側はシミ汚れ等なく綺麗な状態ですが、内側のポケット部分の布は多少のシミ汚れがあります。ご理解の上ご購入ください。#COACH#coach#コーチ #トートバッグ
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