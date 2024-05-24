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- POLO CLUB レディース 制服 セーラー服 夏 半袖 ブラウス 襟取付可能
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商品詳細
POLOCLUBのレディース制服（夏用）です。セーラー服の上衣で半袖無地、つけ襟は上から取付け可能です。新品未使用です。一度も使用せず、袋に入れて自宅に保管しておりました。（撮影のために一度袋から出しております。）●サイズ：タグ表記175Aサイズ（身長163㎝および167㎝の娘用に購入したものです。）●素材：表地ポリエステル70%綿30%●状態：新品未使用●その他、注意事項：自宅にて保管していました。デザインなどは写真にてご確認ください。定価:6,700円/1点#制服#高校#POLOCLUB#ポロクラブ#セーラー服#愛知カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/passionate479613.html
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半袖 長袖 女子制服 セーラー服 2点セット 学生服 コスプ ...
セーラーカラービック衿半袖ブラウス（ホワイト/ライトグレー/ネイビー ...
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