POLO CLUB レディース　制服　セーラー服　夏　半袖　ブラウス　襟取付可能

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POLOCLUBのレディース制服（夏用）です。セーラー服の上衣で半袖無地、つけ襟は上から取付け可能です。新品未使用です。一度も使用せず、袋に入れて自宅に保管しておりました。（撮影のために一度袋から出しております。）●サイズ：タグ表記175Aサイズ（身長163㎝および167㎝の娘用に購入したものです。）●素材：表地ポリエステル70%綿30%●状態：新品未使用●その他、注意事項：自宅にて保管していました。デザインなどは写真にてご確認ください。定価:6,700円/1点#制服#高校#POLOCLUB#ポロクラブ#セーラー服#愛知カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏