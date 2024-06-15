✳︎新品、未使用✳︎basementonline タックノースリーブトップス

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ベースメントオンラインで購入したノースリーブトップスです。カラーはホワイトです。サイズが合わない為出品します。試着のみのタグ付き新品未使用です。小さく畳んで発送する予定です。予めご了承ください。よろしくお願い致します。