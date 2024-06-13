ダーリッチ DRエンブロイダリーTシャツ ロゴ ピンク英文字 ピンク

即発送コメント不要新品未使用 試着なし洗濯タグ、ブランドタグ、サイズ表記などのタグ類なし【サイズ】F着丈63cm,身幅52cm,肩幅42cm,前下がり7cm,袖丈23cm,袖幅20cm,裾幅52cm【カラー】ピンク【商品詳細】フェミニンなグラフィックが目を惹くTシャツの登場♪シンプルなデザインですが、ぷっくりとしたDRロゴの刺繍デザインがワンポイントになり様々なコーディネートに合わせていただけます…♪また、ややゆったりとしたシルエットで仕立てているため体型を拾わず、袖口を折ったりウエストで結んでクロップ丈にしたりとアレンジを楽しめるのも嬉しいポイント♡【ほか】値下不可新品正規品ですが、洗濯タグ、ブランドタグ、サイズ表記などのタグ類一切ございません格安出品のため、ご理解ください。自宅保管品のため、神経質の方はご購入をお控えください。購入意思のないコメントお控えください。出品中のお洋服はこちらに↓♡#しゃるのクローゼット #エイミーイストワール#eimyistoire #EmiriaWiz#エミリアウィズ#Darich#ダーリッチApuweiser-richeRirandtureJUSGLITTYMystradaArpegestorysnidelキャバ嬢高見え発表会カジュアルおとな可愛いデート旅行女子会夏ワンピース完売品インスタ映え柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



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