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【美品】マイケルコース　2way ハンドバッグ　チェーンショルダーバッグ　カデナ
商品番号 N21548442254
商品名

【美品】マイケルコース　2way ハンドバッグ　チェーンショルダーバッグ　カデナ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧いただき有り難うございます❗(^ー^）アイテムマイケルコース　MICHAELKORS2wayハンドバッグチェーン　ショルダーバッグ　キャンバス　レザー　南京錠　カデナ　ロゴ金具カラーブルー　グレー　ネイビーサイズ縦23cm横31cmマチ10cm持ち手高さ9cmショルダー高さ　30cm状態目立つキズ等も無く非常に綺麗な状態です。※新規フォロー、フォロワーさん限定で値引き対応致します✨他にも多数出品しておりますのでまとめて購入してくださる方には更に値引き致します！⬇️下記の内容をご確認の上取引をお願いします。【発送について】　✨全国送料無料✨　※購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します！※商品は大手ブランドリユースショップ購入、鑑定済み正規品になります。※商品はused品、もしくは保管品となります！※ペット、喫煙者はいない環境で保管してあります！※万一、当方の記載内容に不便や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応も致しますので評価前にご相談下さいますようお願い致します！気になる事がございましたらお気軽にコメント下さい。価格のご相談もお受けしておりますのでよろしくお願い致します。
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