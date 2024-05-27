高級品　希少レア　鮫革シャーク　ハンドバッグ　黒ブラック　冠婚葬祭 フォーマル

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ご覧いただきありがとうございます^_^★アイテム（ブランド）★高級品 希少レア 鮫革シャーク ハンドバッグ 黒ブラック 冠婚葬祭★SIZE★縦 約32cm（持ち手含む）横 約23cmまち 約7.5cm★カラー（素材）★黒★状態★SN:新品(未開封)S:未使用、未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)C:傷や汚れあり(使用上問題なし)D:状態が悪い★発送★簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。（圧縮する場合もございます。多少のシワはご了承ください。）★購入先○ストアのオークション鑑定済○都内のブランドセレクトショップ○大手ブランド買取り販売店 ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品すべて鑑定済商品です。安心してお買い求めください。また万が一、正規品ではなかった場合は返品、返金させて頂きますのでご安心下さい。中古品に関しましては基本的に小さな汚れや細かなキズスレはあるものとしてお考え下さい。状態はチェックしており、見逃し等がある場合もあるかも知れませんが、それを考慮した価格設定にしていますので予めご了承下さい。★（注意事項）★大事なことはすべてプロフィールに記載しております。購入前に必ずプロフィールを一読お願いします。読んでいただき納得されたという認識でお取引させていただきます。完了番号tm86156