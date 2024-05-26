NEW【ハンドル編み】タイプMARNI マルニ かごバッグ

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★ご用意可能です！コメントくださいね♪【付屬品】ブランド札、原産地タグ、専用不織布袋あり【原産國】コロンビア★サイズ：H23W25D15㎝※若干の誤差あり◾️海外輸入品及び手作り品であるため、個体差につきご理解ください。◾️その他ご不明な点など、お気軽にお問合せください。