【美品】PRADA プラダ　ハンドバッグ　三角プレート　プラスチックハンドル

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○アイテムPRADA プラダハンドバッグ プラスチックハンドル三角プレート ○サイズ実測タテ 24cmヨコ 25cmマチ 10cm＊素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。○カラーブラック○素材ナイロン ○状態：BS：新品未使用品A：美品、新品に近い使用感の少ない状態B：多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C：使用感はあるが普段着用して頂くのに問題無い程度D：状態が悪く使用感が強いお品 E：ジャンク品 ※角スレあり※一部ファスナー外品です(写真10)※あくまで中古品なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○付属品無し○購入元日本流通自主管理協会(AACD)ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。