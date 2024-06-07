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【美品】PRADA プラダ　ハンドバッグ　三角プレート　プラスチックハンドル
商品番号 C34238701204
商品名

【美品】PRADA プラダ　ハンドバッグ　三角プレート　プラスチックハンドル
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムPRADA　プラダハンドバッグ　プラスチックハンドル三角プレート　　　○サイズ実測タテ　24cmヨコ　25cmマチ　10cm＊素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。○カラーブラック○素材ナイロン　　○状態：BS：新品未使用品A：美品、新品に近い使用感の少ない状態B：多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C：使用感はあるが普段着用して頂くのに問題無い程度D：状態が悪く使用感が強いお品　　E：ジャンク品　※角スレあり※一部ファスナー外品です(写真10)※あくまで中古品なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○付属品無し○購入元日本流通自主管理協会(AACD)ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。
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