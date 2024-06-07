MARNI マルニ　カゴバッグ

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商品詳細
MARNIマルニカゴバッグ赤緑白阪急百貨店で購入後、ワンシーズン使用しました。出番が少なくなったので出品します。ハンドルに使用感があり、横に広がっている気がします。写真でご確認ください。保存袋はありません。中古になりますので、神経質な方はご遠慮ください。サイズ:約 横24×高さ22×奥行き15素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。リサイクル段ボールで発送させていただきます。ご検討ください♪#MARNI#マルニ#ガーデンピクニック
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http://narcologia.ru/goods/protein57934.html
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