セオリーリュクス☆カタログ掲載リネンラップロングワンピース40

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商品詳細
セオリーリュクスのカタログ掲載大人気リネンラップロングワンピースです。大変人気だったワンピースです。Tシャツとレイヤードスタイルにしたりカーディガン、ジャケット合わせも素敵です。一枚でお召しいただいてもとっても素敵です。使用2回の綺麗めなお品ですがusedですので神経質な方はご遠慮下さいね。サイズ40身幅44着丈122.5センチ程画像1右と同じですグレーに少しネイビーをら混ぜたような素敵なお色めです定価59000円＋税☆プロフ一読くださいね
http://narcologia.ru/goods/interconnect852370.html
http://narcologia.ru/goods/kindness528405.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture955241.html
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