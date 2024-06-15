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シャネル　チョコバーバイカラーチェーンショルダー
商品番号 T91114876080
商品名

シャネル　チョコバーバイカラーチェーンショルダー
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 35,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただき誠にありがとうございます♪商品名シャネルCHANELチョコバーバイカラーチェーンショルダーバッグエナメル白黒大人気のシャネル、柔らかく手触りの良いラムスキン使用したショルダーバッグになります♪サイズ約W22H18cmD17cmショルダー長さ　約56〜99cm素材ラムスキンエナメル商品の情報シャネル自体の値段も高騰しており、手軽に購入することが難しくなってきております、中古相場でも高騰が見られます、状態の良い中古品をお買い得にお買い上げ頂くチャンスですシャネルCHANELチョコバーバイカラーチェーンショルダーバッグ白黒＾大人気のシャネル、柔らかく手触りの良いラムスキン使用したショルダーバッグになります♪サイズ約W22H18cmD17cmショルダー長さ　約56〜99cm素材ラムスキンエナメル金具シルバー具体的な購入経路10年前にシャネル専門店シリアルナンバー:6635945付属品保存袋商品の状態中古品の為使用感はありますが目立つような大きなダメージはございません。鞄としての機能を損なうようなダメージもございません、ラムスキン特有の手触りの良い柔らかさを保っています♪エナメル素材も使用感はございますが、剥がれ当時に大きなダメージはありません。ガバッと開く為、中の物も取り出しやすく可愛らしいデザインに加えて非常に使いやすいと商品です♪あくまでも中古品の為、中古品にご理解のある方のみご検討よろしくお願い致します。商品の情報大人気のシャネル今まで手にすることが夢だった方も多いのではないでしょうか？シャネル自体の値段も高騰しており、手軽に購入することが難しくなってきております、中古相場でも高騰が見られます、状態の良い中古品をお買い得にお買い上げ頂くチャンスです
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